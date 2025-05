Scuole come agenzie formative aperte tutto l’anno l’ANP apprezza il Piano Estate e chiede posticipo scadenza

L'ANP esprime apprezzamento per il Piano Estate, un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione che favorisce attività educative anche durante la sospensione delle lezioni. Tuttavia, l'associazione chiede un posticipo delle scadenze per garantire una migliore adesione da parte delle scuole e supportare famiglie e studenti in questo periodo estivo. L’articolo esplora i dettagli e le implicazioni di questo progetto.

Nei giorni il Ministero dell'istruzione e del merito ha informato le famiglie dell'avvio anche per quest'anno del Piano Estate, per lo svolgimento di attività nelle scuole nel periodo di sospensione delle lezioni. Dopo la lettera ai genitori è stato l'avviso di adesione delle scuole. La tempistica non è stata gradita ai presidi; il MIM si è poi scusato. L'articolo “Scuole come agenzie formative aperte tutto l’anno”, l’ANP apprezza il Piano Estate e chiede posticipo scadenza ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

