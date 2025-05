Scuolabus contro un muro per evitare uno scooter resta ferito uno studente

Nel pomeriggio di martedì 27 maggio, un incidente stradale ha sconvolto Pozzuoli, quando uno scuolabus è uscito di strada, schiantandosi contro un muro per evitare uno scooter. L'evento, avvenuto in via Montenuovo Licola Patria, ha lasciato uno studente ferito e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del traffico in quella zona.

