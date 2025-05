Scuola nazionale dell’Amministrazione Catania scelta come sede del nuovo polo formativo territoriale

Catania si prepara a diventare la sede del nuovo polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). Il sindaco Enrico Trantino e l'assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Guzzardi, accolgono con entusiasmo l'approvazione del governo regionale, un passo significativo per la formazione e il potenziamento delle competenze amministrative sul territorio. Questo intervento rappresenta un'importante opportunità per lo sviluppo professionale nella pubblica amministrazione.

Il sindaco Enrico Trantino e l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione e Formazione, Andrea Guzzardi, esprimono soddisfazione l'approvazione da parte del governo regionale dell'insediamento a Catania del polo formativo territoriale della scuola nazionale dell'Amministrazione (Sna), un...

