Scuola e salute | parte il progetto pilota con screening gratuiti per i ragazzi

Inizia il progetto pilota "Curare con la prevenzione sanitaria a scuola", realizzato in collaborazione con l'Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni. Questo innovativo programma propone screening gratuiti per i ragazzi, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute tra studenti e famiglie, contribuendo così a creare un ambiente scolastico più attento e proattivo.

"Prende il via, con un impianto innovativo e strutturato, il progetto pilota Curare con la prevenzione sanitaria a scuola, promosso con l’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni: un percorso di promozione della salute che mira a rendere ragazzi e famiglie più consapevoli... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Scuola e salute: parte il progetto pilota con screening gratuiti per i ragazzi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alimentazione e orti didattici. Concluso il progetto salute; Attività fisica a scuola e sui luoghi di lavoro per il benessere e la salute; “Hpv..e tu?”: a Sassari Asl e scuola alleate per la vaccinazione; Promozione degli stili di vita salutari nelle scuole: il progetto Quadrifoglio chiude con due grandi eventi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Reggio Calabria, parte il progetto pilota con visite gratuite agli studenti. Princi: “la prevenzione inizia dai banchi di scuola” - Reggio Calabria, parte il progetto pilota con visite gratuite agli studenti. Princi: “la prevenzione inizia dai banchi di scuola” ... 🔗Segnala strettoweb.com

Presentati a Priolo i risultati dello studio ”Scuola in salute” - Presentati questa mattina in conferenza stampa i risultati dello studio ”Scuola in salute”, realizzato dalla start up BioFarmLab45 negli spazi interni del plesso Largo delle Scuole. 🔗siracusanews.it scrive

Progetto Salute a scuola, giornata di studio conclusiva lunedì mattina all’ospedale di Sciacca - Si parlerà di benessere, alimentazione e corretti stili di vita lunedì 19 maggio, alle ore 9.30, presso la sala “Piraino” del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca. L’incontro tematico n ... 🔗Riporta grandangoloagrigento.it

LA SALUTE SPIEGATA AGLI ADOLESCENTI: PARTE IL PROGETTO 'BENESSERE A SCUOLA' | 14/02/2025