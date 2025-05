Scuola chiusa e nessun piano estivo | le famiglie italiane in difficoltà

Con la chiusura imminente delle scuole, molte famiglie italiane si trovano ad affrontare una nuova sfida: l'estate senza piani strutturati. Mentre i bambini si preparano a festeggiare, i genitori si preoccupano per le conseguenze economiche e sociali di questa situazione. L'assenza di programmi estivi adeguati amplifica le difficoltà, mettendo a dura prova il bilancio familiare e l'organizzazione delle giornate.

Tra una dozzina di giorni, la scuola finisce. I bambini festeggiano, i genitori si preoccupano. Anzi, hanno già iniziato a farlo e non è una questione di voti, pagelle e medie scolastiche: i pensieri riguardano le finanze familiari e la gestione delle giornate, perché l’estate in Italia è ancora un salto nel vuoto: tre mesi senza rete. Non una rete organizzativa, non una rete pubblica di supporto e di aiuto gestionale. Solo quella domestica, quella del Wi-Fi, a cui molte famiglie finiranno per delegare — per necessità più che per scelta — l’intrattenimento dei figli. Siamo nel 2025 e lo scenario è lo stesso dello scorso anno, di quello prima, insomma di sempre: la scuola chiude il giorno 8 giugno e il resto delle istituzioni si volta dall’altra parte... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Scuola chiusa e nessun piano estivo: le famiglie italiane in difficoltà

Cosa riportano altre fonti

