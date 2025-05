Scudo Verde multe da luglio | rinviato il sistema sanzionatorio

A Firenze, il sistema sanzionatorio relativo allo Scudo Verde, la nuova ZTL ambientale per il monitoraggio dei veicoli inquinanti, è stato rinviato. Le multe, inizialmente programmate per entrare in vigore a giugno, scatteranno dal 1° luglio 2025. Un cambio significativo per la gestione della mobilità cittadina e la tutela dell'ambiente.

Firenze, 27 maggio 2025 – Rinviato il sistema sanzionatorio. Le multe dello Scudo Verde a Firenze, la Tzl ambientale per il monitoraggio dei veicoli più inquinanti, scattano dal 1° luglio 2025 e non più da giugno, come previsto inizialmente. PRESSPHOTO Firenze, porta telematica, scudo verde, ZTL attiva Giuseppe CabrasNew Press Photo Durante queste settimane, spiega il Comune di Firenze, sono state effettuate verifiche sui dati acquisiti dalla Motorizzazione Civile-Ministero dei Trasporti e relativi alle immatricolazioni dei veicoli interessati dai divieti. Dagli accertamenti è emersa la necessità di svolgere ulteriori verifiche per affinare i dati necessari al corretto funzionamento del sistema di sanzionamento... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scudo Verde, multe da luglio: rinviato il sistema sanzionatorio

