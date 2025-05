Scudo criminale ai servizi l’odg M5s al decreto Sicurezza | Il Copasir controlli i nuovi poteri degli agenti infiltrati

Il deputato M5S Marco Pellegrini presenta un ordine del giorno che chiede al Copasir di vigilare sui nuovi poteri conferiti agli agenti infiltrati dal decreto Sicurezza. Il provvedimento, che prevede un maxi-scudo penale per l'intelligence, solleva interrogativi sulla trasparenza e la responsabilità dei servizi segreti, in attesa del voto di fiducia sul decreto.

Un ordine del giorno per chiedere un controllo del Copasir, il Comitato parlamentare di vigilanza sui servizi segreti, sul maxi-scudo penale all’intelligence introdotto dal decreto Sicurezza. A presentarlo è il deputato M5s Marco Pellegrini, in vista del voto di fiducia sul provvedimento in programma martedì alla Camera. La norma contestata è ancora una volta il famigerato articolo 31, “Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza”: dal testo della disposizione, su input del Quirinale, è saltato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di fornire informazioni riservate ai servizi, ma è rimasto il potenziamento delle attività sotto copertura, che consentirà agli agenti infiltrati non più solo di partecipare ad associazioni terroristico-eversive, ma persino di dirigere e organizzarle senza risponderne penalmente... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scudo criminale ai servizi, l’odg M5s al decreto Sicurezza: “Il Copasir controlli i nuovi poteri degli agenti infiltrati”

