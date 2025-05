Scudetto Napoli la dedica di De Giovanni è commovente | parole da brividi – VIDEO

Maurizio De Giovanni ha toccato il cuore dei napoletani con una dedica emozionante in occasione del quarto scudetto del Napoli, vinto sotto la guida di Antonio Conte. A differenza del trionfo sotto Luciano Spalletti, questo titolo è stato conquistato in un avvincente duello con l'Inter. Scopri le parole da brividi che hanno accompagnato questa storica vittoria nel video che segue.

Maurizio De Giovanni, dopo lo scudetto del Napoli di Conte, ha commosso tutti con una bellissima dedica. Il Napoli, dunque, è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. A differenza di quello vinto con Luciano Spalletti in panchina, visto il duello punto a punto con l’Inter, questo scudetto è stato sicuramente più sofferto. Questo campionato vinto, ovviamente, ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi del Napoli. Basta pensare solo alle 300mila persone viste ieri sul lungomare di Mergellina per salutare il giro sul bus scoperto da parte dei campionati d’Italia. Questo scudetto, ovviamente, ha portato con sé tantissima commozione... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Scudetto Napoli, la dedica di De Giovanni è commovente: parole da brividi – VIDEO

