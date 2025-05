Scudetto Napoli festa per 200mila tifosi De Bruyne primo regalo di De Laurentiis

Napoli celebra trionfante il suo scudetto, accogliendo circa 200mila tifosi sul suggestivo lungomare. La festa, che ha visto sfilare i campioni d'Italia su due bus scoperti, ha unito la città in un abbraccio indimenticabile, con lo splendido sfondo di Posillipo, Castel dell’Ovo e il Vesuvio. De Laurentiis sorprende i presenti con il primo regalo: De Bruyne, simbolo di un futuro radioso.

Napoli abbraccia i campioni d’Italia e lo fa nello scenario più azzurro: il suo lungomare, con vista su Posillipo, Castel dell’Ovo e il Vesuvio. Almeno 150mila persone hanno seguito la sfilata dei due bus scoperti con a bordo i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti dietro le transenne allestite lungo il percorso, altre decine di migliaia hanno affollato la zona di Chiaia assistendo alla parata attraverso i maxischermi; c’è poi chi ha seguito la parata dal mare, un corteo spontaneo formato da decine, forse centinaia, tra barche, gommoni e moto d’acqua addobbate con bandiere azzurre e tricolori... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scudetto Napoli, festa per 200mila tifosi. De Bruyne primo regalo di De Laurentiis

