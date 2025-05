Scriveva Fatima Hassouna uccisa a Gaza Vorrei una morte rumorosa Non voglio essere un numero in un gruppo Voglio una morte di cui il mondo parli e immagini immortali che né il tempo né lo spazio possano seppellire

In un tragico evento che ha scosso Gaza, la pediatra Alaa al-Najjar ha perso i suoi nove figli in un attacco aereo il 23 e 24 maggio. Fatima Hassouna, nella sua opera, esprime il desiderio di una morte che non possa essere dimenticata, riflettendo il dolore e la perdita di famiglie colpite da un conflitto devastante. Questo articolo esplora le storie di vita di questi bambini e il loro tragico destino.

S i chiamavano Yahya, Rakan, Ruslan, Jubran, Eve, Revan, Sayden, Luqman e Sidra. Nove fratellini. Sono i nove figli della pediatra Alaa al-Najjar, 35 anni, e sono morti tutti in un attacco israeliano nel quartiere di Khan Younis, a Gaza, dove vivevano, tra il 23 e il 24 maggio. Il decimo figlio, Adam, è in gravi condizioni, ma è sopravvissuto. « È una delle tragedie più strazianti dall’inizio del conflitto », ha detto Mohammed Saqer, responsabile infermieristico dell’ospedale Nasser, intervistato dal Guardian. Una storia che assomiglia drammaticamente a tante altre ma che ha colpito in particolare l’opinione pubblica internazionale perché, come ricorda Mohammed, è la storia di «una pediatra che ha dedicato la sua vita a salvare i bambini, solo per vedere la sua maternità rubata in un momento di fuoco e silenzio assordante »... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Scriveva Fatima Hassouna, uccisa a Gaza. «Vorrei una morte rumorosa. Non voglio essere un numero in un gruppo. Voglio una morte di cui il mondo parli e immagini immortali che né il tempo né lo spazio possano seppellire»

