Scovata vetreria a Roma trasformata in un laboratorio di targhe falsificate arrestati due imprenditori

A Roma, la polizia ha smantellato un laboratorio clandestino di targhe falsificate, arrestando due imprenditori coinvolti nel riciclaggio di auto rubate. La scoperta ha rivelato un’attività illecita celata all'interno di una vetreria, mettendo in luce le operazioni criminali che minacciano la sicurezza stradale e l'integrità del mercato automobilistico.

