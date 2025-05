Scoppia la guerra dei tubi di ghisa

Scoppia la guerra dei tubi di ghisa a Firenze, con la decisione del Tar che avalla l'uso esclusivo di tubi "europei" per l'acquedotto cittadino. Questa scelta, sostenuta da Publiacqua, segna un importante sviluppo nella competizione tra i grandi produttori di siderurgia, che si contendono l'appalto per quattro milioni di nuove tubazioni, proprio mentre sono in corso i lavori per la tramvia.

Solo tubi "europei" nella rete sotterranea dell'acquedotto fiorentino. Una politica "promossa" dal Tar, che ha dato ragione a Publiacqua nel braccio di ferro tra big della siderurgia per quattro milioni di nuove tubazioni in ghisa da posare nella pancia della città in concomitanza dei lavori tramvia. La Jindal Saw Italia, emanazione del colosso indiano, ha infatti impugnato dinanzi al Tar la decisione di Publiacqua di escludere l'offerta del colosso con sede italiana a Trieste, in favore della Saint Gobain Pam. Tra i motivi dell'esclusione, c'è infatti la richiesta, espressa nel bando Publiacqua, che la fornitura destinata al nostro acquedeotto provenisse da stabilimenti europei...

