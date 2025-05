Scoperto un nuovo pianetino ai confini del Sistema solare

Un nuovo pianetino, 2017 OF 201, è stato scoperto ai confini del sistema solare, oltre Plutone. Questa scoperta sorprendente ha colto di sorpresa gli astronomi, rivelando la presenza di un corpo celeste in una regione precedentemente ritenuta vuota. Il suo status di potenziale pianeta nano mette in discussione l'ipotesi di un misterioso Pianeta Nove e apre nuove prospettive di ricerca nell’astronomia.

