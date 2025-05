Scoperto un nuovo pianeta nano La sua esistenza ci dice che non c' è alcun pianeta X

Un recente scoperta astronomica ha rivelato un nuovo pianeta nano, il più distante mai osservato, situato a 1600 volte la distanza della Terra dal Sole. La sua orbita fornisce importanti indizi sull'assenza di un misterioso nono pianeta, spesso ipotizzato nella remoto periferia del nostro Sistema Solare. Questo ritrovamento sfida le teorie precedenti e apre nuove discussioni sull'evoluzione della nostra comprensione del cosmo.

E il pianeta nano più lontano dal Sole mai osservato: nel punto più distante della sua orbita è 1600 volte più lontano della Terra. La sua orbita è ora la maggiore prova contro l'esistenza di un nono pianeta ancora da scoprire nella regione più lontana del Sistema Solare...

