Scontro tra scooter e fuoristrada a Lanciano | ferito un diciasettenne

Oggi, 27 maggio, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Lanciano, coinvolgendo un SUV Mitsubishi e uno scooter SH Vetro Honda. L'episodio, avvenuto intorno alle 13.50 lungo via Martiri VI Ottobre, ha provocato il ferimento di un diciasettenne proveniente da Mozzagrogna. I dettagli sulle cause dell'impatto sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 27 maggio, a Lanciano. Intorno alle 13.50, lungo via Martiri VI Ottobre, un suv Mitsubishi e uno scooter sh Vetro Honda, guidato da un diciasettenne di Mozzagrogna, si sono scontrati in corrispondenza di un incrocio. I motivi dell'impatto non...

