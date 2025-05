Scontro tra auto e minicar in via Tatarella a Bari | gravemente ferite due ragazze minorenne in prognosi riservata

Nella notte di ieri, un grave incidente ha avuto luogo in via Tatarella a Bari, coinvolgendo un'automobile e una minicar. Lo scontro, avvenuto intorno alla mezzanotte, ha lasciato due ragazze minorenni in gravi condizioni, attualmente in prognosi riservata. L’impatto è avvenuto tra la rotatoria di Poggiofranco e quella della Lidl, direzione ponte Adriatico, suscitando allerta e preoccupazione nella comunità .

Grave incidente nella notte su via Tatarella, a Bari. Lo scontro, che ha coinvolto un'autovettura e un quadriciclo, si è verificato intorno alla mezzanotte tra la rotatoria di Poggiofranco e quella della Lidl, in direzione ponte Adriatico. Ad avere la peggio, le due ragazze a bordo del...

