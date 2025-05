Scontro tra auto e camion sulla via Emilia a Montanaso Lombardo | grave un uomo

Un grave incidente stradale si è verificato sulla via Emilia a Montanaso Lombardo, il 27 maggio 2025, coinvolgendo un camion e un'auto. Un uomo di 44 anni, alla guida di una Citroen, è rimasto gravemente ferito nello schianto. Le condizioni di salute del ferito sono risultate serie, destando preoccupazione tra i soccorritori e la comunità locale.

Montanaso Lombardo (Lodi), 27 maggio 2025- Schianto tra camion e auto sulla via Emilia, un ferito grave. Condizioni di salute serie per un 44enne, al volante di una utilitaria Citroen, rimasto coinvolto nell’ incidente contro un mezzo pesante avvenuto nel nord Lodigiano. Lo scontro, tra la motrice e la fiancata lato conducente della vettura, è avvenuto sulla via Emilia, strada statale 9, nel tardo pomeriggio del 27 maggio 2025, tra Lodi e Montanaso Lombardo e precisamente al chilometro 302+800. L’intervento. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenuti per aiutare il soccorso sanitario ad estrarre il ferito al volante, un uomo di 44 anni e consentire il trasporto in ospedale... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro tra auto e camion sulla via Emilia a Montanaso Lombardo: grave un uomo

Le notizie più recenti da fonti esterne

