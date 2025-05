Scontro mortale fra un furgone e un’auto sull’autostrada A11 all’altezza di Prato

Un tragico scontro fra un furgone e un'auto sull'autostrada A11, nei pressi di Prato, ha causato la morte di un uomo di 59 anni e lasciato ferito un 60enne, trasportato in codice giallo in ospedale. L'incidente si è verificato nel pomeriggio, causando disagi al traffico e la chiusura temporanea della carreggiata.

PRATO – Scontro mortale fra un furgone e un’auto sull’autostrada A11 dopo lo svincolo di Prato Est in direzione mare. Ad avere la peggio è stato un uomo di 59 anni mentre un 60enne è rimasto ferito ed è stato condotto, in codice giallo. L’incidente si è verificato intorno alle 14,30 e la carreggiata, per soccorsi e rilievi, a cura di Polstrada di Montecatini, vigili del fuoco e 118, è rimasta a lungo chiusa, creandp disagi alla circolazione. ... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

