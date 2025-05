Scontro devastante muore a soli 16 anni sotto gli occhi dell’amica | spaventoso

Una tragedia ha colpito Bari nella notte tra domenica e lunedì, quando un incidente stradale ha portato alla morte una ragazza di soli 16 anni, sotto gli occhi di un'amica. L'episodio, avvenuto su via Tatarella, ha visto un'altra giovane rimanere gravemente ferita, lasciando la comunità scossa e in lutto per questa perdita inaspettata.

Una tragedia sconvolge Bari nella notte tra domenica e lunedì: una ragazzina di 16 anni ha perso la vita e un’altra è rimasta gravemente ferita in un drammatico incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte del 27 maggio. Il sinistro è avvenuto su via Tatarella, in direzione del ponte Adriatico, una delle arterie principali della città. Le due ragazze viaggiavano a bordo di una minicar Aixam, condotta dalla 16enne, quando – per cause ancora in corso di accertamento – il veicolo ha impattato violentemente contro un’altra auto. L’urto è stato devastante. Sul posto sono accorsi rapidamente vigili del fuoco e polizia locale, che hanno lavorato per estrarre le giovani dai rottami... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it