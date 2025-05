Scontri post partita | archiviati due ultras

Gli scontri post partita hanno segnato un evento drammatico al termine della sfida di Promozione tra Del Duca e i padroni di casa, conclusasi con una vittoria per 2-3. La tensione è alta al “Calbi” di Cattolica, dove il match, caratterizzato da un rigore decisivo, ha scatenato reazioni violente da parte di alcuni ultras, portando all’archiviazione di due di loro.

La partita in questione era stata una di quelle incandescenti. Una sfida di calcio del campionato di Promozione terminata 2-3 per il Del Duca dopo 90 minuti di fuoco al ’Calbi’ di Cattolica contro i padroni di casa. Una vittoria per la formazione ravennate giunta dopo un rigore concesso nei minuti di recupero e con cui il Del Duca aveva calato il tris avendo ragione della formazione cattolichina. Fu questo l’inizio della fine. Di un pandemonio tra tifosi scattato nell’ottobre del 2023 quando alcuni ultras del Cattolica appunto fecero invasione di campo per poi, così venne ricostruito, aggredire staff e giocatori ospiti direttamente negli spogliatoi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontri post partita: archiviati due ultras

Su questo argomento da altre fonti

Scontri post partita: archiviati due ultras. 🔗Ne parlano su altre fonti

Scontri post partita: scambio di persona - Era andato alla partita – ha assicurato - ma senza partecipare agli scontri ... ho dato comunicazione alla Procura di Ascoli che ha archiviato la sua posizione, scagionandolo da ogni accusa”. 🔗Come scrive ilrestodelcarlino.it

Scontri nel post partita, tre olandesi feriti - Tre tifosi dell'Ajax feriti in due distinte aggressioni avvenute nel centro di Napoli dopo il match di Champions League con l' Ajax. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via ... 🔗Si legge su rainews.it

Scontri a Trieste quattro ultrà in manette - Sei ultras arrestati dopo gli scontri di domenica 3 novembre al termine della partita di basket tra Pallacanestro Trieste e Openjobmetis Varese, fuori dal PalaTrieste, quattro sono di Varese. 🔗Come scrive ilgiorno.it