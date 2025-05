Scomparsa una 14enne | l' appello dei genitori per ritrovare Martina Carbonaro

Afragola è in apprensione per la scomparsa di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni. I genitori, preoccupati, hanno denunciato la situazione ai carabinieri e lanciato un appello sui social, chiedendo a chiunque possa fornire informazioni di contattare le forze dell'ordine. La madre di Martina ha descritto il momento drammatico e ha espresso la speranza di riabbracciare presto la figlia.

Non si hanno più notizie da ieri sera, ad Afragola, nel Napoletano, di una ragazza di 14 anni, Martina Carbonaro. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e fatto un appello via social, a chiunque avesse notizie, a contattare le forze dell’ordine. La mamma dell’adolescente ha riferito che la figlia non si era mai allontanata da casa senza dar notizie di sè prima di ieri sera.... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scomparsa una 14enne: l'appello dei genitori per ritrovare Martina Carbonaro

Approfondimenti da altre fonti

Appello in rete per Martina, la 14enne di Afragola scomparsa da ieri sera; Quattordicenne scomparsa ad Afragola, trovato un corpo senza vita. Interrogato ex ragazzo; Ad Afragola si cerca ragazza di 14 anni, scomparsa da ieri; Maya Basra scomparsa da dieci giorni, l'appello dei genitori: «Aiutateci». Uscita per una passeggiata e mai ri. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ragazzina scomparsa ad Afragola, le ricerche dei Carabinieri - Della quattordicenne si sono perse le tracce nella serata di lunedì. Le indagini sono coordinate dalla procura di Napoli nord e dalla prefettura ... 🔗Si legge su msn.com

Scomparsa una 14enne da Afragola, ricerca coordinata da pm. Doveva incontrare l'ex - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scomparsa una 14enne da Afragola, ricerca coordinata da pm. Doveva incontrare l'ex ... 🔗Secondo tg24.sky.it

Appello in rete per Martina, la 14enne di Afragola scomparsa da ieri sera - Appello in rete per ritrovare Martina. La 14 enne di Afragola era uscita ieri sera con le amiche, intorno alle 19, per una passeggiata a Napoli. Intorno alle 20.30, una telefonata alla famiglia ... 🔗Lo riporta msn.com

Martina 14 anni scomparsa dopo l incontro con l ex .L appello dei genitori aiutateci a trovarla.