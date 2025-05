Scomparsa una 14enne da Afragola ricerca coordinata da pm Doveva incontrare l' ex

Dal 20 ottobre non si hanno più notizie di Martina Carbonaro, 14enne di Afragola, scomparsa dopo aver programmato un incontro con il suo ex. I genitori, preoccupati, hanno sporto denuncia ai carabinieri e lanciato un appello sui social media per ricevere informazioni. Le autorità stanno conducendo ricerche coordinate sotto la supervisione della procura per cercare di ritrovare la ragazza il prima possibile.

Non si hanno più notizie da ieri sera, ad Afragola, nel Napoletano, di una ragazza di 14 anni, Martina Carbonaro. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e fatto un appello via social, a chiunque avesse notizie, a contattare le forze dell'ordine. La mamma dell'adolescente ha riferito che la figlia non si era mai allontanata da casa senza dar notizie di sè prima di ieri sera. L'ultimo contatto telefonico è stato intorno alle 20.30, quando ha detto che sarebbe tornata a breve, poi la ragazza non ha più risposto. Era uscita dalla sua abitazione verso le 19:00, con indosso jeans e una maglietta nera, insieme a un'amica per prendere un gelato e poi avrebbe incontrato, ha riferito la madre, il suo ex fidanzato... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Scomparsa una 14enne da Afragola, ricerca coordinata da pm. Doveva incontrare l'ex

Su questo argomento da altre fonti

Lutto a lacchiarella per la scomparsa di alessandro aresi vittima di una valanga in svizzera; Milano ricorda sergio benvenuti, campione di boxe scomparso a 87 anni dopo lunga malattia; Addio a roberto maggi, giornalista ansa e grande esperto del giappone; Un posto al sole guida la serata di rai 3 con svolte drammatiche e tensioni a palazzo palladini il 19 maggio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scomparsa una 14enne da Afragola, ricerca coordinata da pm. Doveva incontrare l'ex - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scomparsa una 14enne da Afragola, ricerca coordinata da pm. Doveva incontrare l'ex ... 🔗Da tg24.sky.it

14enne scomparsa da Afragola, ricerche in corso - Sono in corso le ricerche di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri da Afragola . Alcune telecamere hanno ripreso per l'ultima volta la ragazzina nei ... 🔗msn.com scrive

Ragazzina scomparsa ad Afragola, carabinieri impegnati nelle ricerche - Della quattordicenne si sono perse le tracce nella serata di lunedì. Le indagini sono coordinate dalla procura di Napoli nord e dalla prefettura ... 🔗Si legge su rainews.it

Afragola, Filippo muore di covid a soli 19 anni: è tra le vittime più giovani d'Italia