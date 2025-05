Scomparsa Clara Rossignoli il giallo continua | trovato sangue su un furgone a chi appartiene

La scomparsa di Clara Rossignoli continua a far discutere, con nuove rivelazioni che alimentano l'inchiesta. È stato rinvenuto del sangue su un furgone, portando a indagare il nipote della donna e la sua ex compagna, attualmente convivente. Le date della scomparsa sembrano contraddirsi, con indizi che suggeriscono un evento avvenuto l'8 aprile, alimentando ulteriormente il giallo che circonda il caso.

Indagati per omicidio e occultamento di cadavere il nipote della donna e la sua ex compagna, ancora convivente nella casa di Clara. Lunedì 26 maggio si è tenuto un accertamento su una traccia di sangue trovata su di un furgone. Per chi indaga la donna è scomparsa l’8 aprile, e non l’11 come dichiarato dai familiari... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Scomparsa Clara Rossignoli, il giallo continua: trovato sangue su un furgone, a chi appartiene

