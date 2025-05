Scollinando 2025 | domenica 1 giugno la camminata golosa tra le vigne del Buttafuoco Storico

Domenica 1° giugno torna "Scollinando", l'attesa camminata golosa tra le vigne del Buttafuoco Storico. Questa esperienza enogastronomica itinerante, promossa dal Club del Buttafuoco Storico, partirà dall’Enoteca del Club in Piazzetta Buttafuoco a Canneto Pavese. Un'opportunità imperdibile per gli appassionati di vino e delle bellezze collinari, all'insegna del gusto e della tradizione.

Torna domenica 1° giugno "Scollinando" l'esperienza enogastronomica itinerante tra le vigne del Buttafuoco Storico, dall’Enoteca del Club in Piazzetta Buttafuoco a Canneto Pavese. Promossa dal Club del Buttafuoco Storico la camminata è uno degli eventi più attesi dagli amanti del vino e delle colline dell'Oltrepo Pavese. I partecipanti vengono suddivisi in gruppi e con partenze scaglionate a partire dalle ore 10 passeggiano in collina con soste gustose tra i filari delle vigne Bricco in Versira, Rogolino e Pianlong. Un percorso di circa 6 chilometri, facilmente praticabili e adatti a tutta la famiglia, per immergersi nei sapori tipici e nei paesaggi primaverili di queste colline... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it