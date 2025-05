Sciopero di mercoledì 28 maggio | si fermano taxi autobus e aerei Dove ci saranno più disagi | gli orari e le fasce di garanzia

Mercoledì 28 maggio, una nuova giornata di scioperi interesserà il settore dei trasporti, coinvolgendo taxi, autobus e aerei. I pendolari si troveranno ad affrontare disagi protratti fino a 24 ore, con possibili ripercussioni su collegamenti e servizi. In questo articolo, analizziamo le zone più colpite, gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia per ridurre i disagi durante la giornata.

Mercoledì 28 maggio sarà una nuova giornata di scioperi nel settore dei trasporti, l’ennesima di questo mese di maggio. I disagi per i pendolari potrebbero durare fino a 24 ore, poiché a fermarsi questa volta saranno i taxi, il trasporto aereo e anche quello pubblico locale. Sciopero dei taxi fino a 24 ore. Lo sciopero dei taxi è stato indetto dalla sigla sindacale Usb e arriverà a toccare le 24 ore, ma non su tutto il territorio. Ad incrociare le braccia per tutta la giornata di domani saranno i tassisti di alcuni dei comuni più importanti d’Italia: Roma, Napoli, Torino e Lamezia Terme. A Bari invece i taxi si fermeranno solo per 12 ore, dalle 9:00 alle 21:00... 🔗 Leggi su Open.online