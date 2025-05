Scilla Milia | Messa prima pietra a breve presentazione del gruppo giovanile FI

In seguito ai recenti risultati elettorali a Scilla, Federico Milia, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, esprime la sua soddisfazione per il percorso intrapreso dal gruppo giovanile. La dichiarazione mette in luce l'impegno e la determinazione affrontati nonostante le sfide, anticipando la presentazione ufficiale del nuovo gruppo.

"All’indomani del risultato elettorale a Scilla voglio esprimere grande soddisfazione per il percorso intrapreso, consapevole delle difficoltà ma anche della forza con cui è stata condotta questa sfida". Lo dichiara in una nota Federico Milia, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Scilla, Milia: "Messa prima pietra, a breve presentazione del gruppo giovanile FI"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milia (FI): “Messa prima pietra a Scilla, a breve presentazione del gruppo giovanile FI” - Il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Calabria commenta la vittoria del centrodestra alle amministrative ... 🔗Riporta reggiotv.it

Milia: “messa la prima pietra a Scilla, a breve presenteremo il gruppo giovanile di Forza Italia” - Le parole del coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Calabria Federico Milia dopo il risultato delle elezioni di Scilla ... 🔗Secondo strettoweb.com

Porto di Scilla, ancora scintille: La Svolta risponde a Forza Italia e difende Muraca. Frecciata a Milia e Vizzari - “Apprendiamo, con sorpresa, che i consiglieri comunali di Reggio Calabria, Federico Milia e Roberto Vizzari ... La diatriba sul Porto di Scilla, dunque, continua. Prima l’annuncio del centro ... 🔗strettoweb.com scrive

Lo tsunami del 30.10.2020 nel Mar Egeo. Video dell'impatto in località Karlovasi, isola di Samos(GR)