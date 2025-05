Schlein ha vinto le comunali ma a livello nazionale non è la leader giusta Parla Paolo Pombeni

Nelle recenti elezioni comunali, Elly Schlein ha ottenuto una vittoria significativa, ma Paolo Pombeni mette in guardia sul suo ruolo a livello nazionale. Sottolinea come l'immagine sia predominante nel messaggio politico attuale e che, nonostante i successi locali, il centrosinistra possa affrontare sfide maggiori nell'arena nazionale. Questo articolo esplora il dibattito sulla leadership di Schlein e le prospettive future del suo partito.

"Viviamo in un'epoca in cui il messaggio è l'immagine: indubbiamente l'immagine di oggi, quella di questa tornata di elezioni amministrative, ci rappresenta che il centrosinistra ha v.

