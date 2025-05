Schlein e Meloni si ritrovano insieme all’Assemblea di Confindustria

All'assemblea generale di Confindustria, per la prima volta a Bologna, si sono incontrate la premier Giorgia Meloni e la sua diretta avversaria Elly Schlein. Durante l'evento, Meloni ha tenuto un lungo intervento, mentre Schlein ha ascoltato, a capo chino. Emanuele Orsini, presidente dell'associazione, ha aperto i lavori sottolineando l'importanza dell'unità nazionale in un momento cruciale per il paese.

La premier che parla, la sua diretta avversaria che ascolta, a capo chino. In mattinata si è svolta l'assemblea generale di Confindustria, per la prima volta a Bologna. Ad aprire i lavori è stato un lungo discorso del presidente Emanuele Orsini, che ha delineato la necessità di unità nazionale e di una strategia industriale solida per affrontare l'incertezza economica e imprenditoriale dovuta a un contesto internazionale sempre più instabile. A partecipare all'assemblea, come di consueto, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma non solo. A Piazza della Costituzione c'era anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente dell’Emilia Romagna Michele De Pascale e molti dei rappresentanti delle forze politiche del nostro paese come Carlo Calenda, Maria Elena Boschi, Alessandro Cattaneo, i ministri Tajani, Valditara, Piantedosi, Maurizio Landini della Cgil e, soprattutto, Elly Schlein... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Schlein e Meloni si ritrovano insieme all’Assemblea di Confindustria

