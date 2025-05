Schlein Conte & Co in piazza per Gaza? La data fa discutere

Il 7 giugno, Roma ospiterà una grande manifestazione nazionale per chiedere la fine del massacro del popolo palestinese. Politici come Elly Schlein e Giuseppe Conte, insieme ad altri esponenti, invitano tutti a unirsi a questa mobilitazione. La manifestazione si basa su una piattaforma chiara, in linea con la mozione parlamentare presentata unitariamente. Un invito a sensibilizzare l'opinione pubblica e manifestare solidarietà.

"Tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno. Una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese. Una piattaforma chiara, inscritta nella mozione parlamentare che unitariamente abbiamo presentato in Parlamento. Facciamo appello a tutte e tutti coloro che sentono come insopportabile quello che sta succedendo: mobilitiamoci insieme per fermare il massacro e i crimini del governo Netanyahu a Gaza ": lo hanno dichiarato in una nota congiunta i leader di Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte e Elly Schlein... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Schlein, Conte & Co. in piazza per Gaza? La data fa discutere

