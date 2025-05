Scarti alimentari dalla ricerca nuovi prodotti più ricchi di fibre

Ogni anno, l'Unione Europea produce quasi 59 milioni di tonnellate di scarti alimentari, rappresentando il 14% del cibo totale. Tuttavia, questi rifiuti possono diventare una risorsa preziosa. La ricerca si orienta verso la valorizzazione di questi scarti per creare nuovi prodotti più ricchi di fibre, offrendo soluzioni innovative per combattere lo spreco e migliorare la qualità nutrizionale del nostro cibo.

Ogni anno, secondo i dati Eurostat, nell'Unione Europea vengono sprecati quasi 59 milioni di tonnellate di cibo, pari al 14% del cibo totale prodotto: scarti alimentari che possono fare il futuro del cibo. Gran parte di questo (19%) è dovuta alle materie prime scartate dalle industrie agroalimentari come bucce, semi e pellicine, escluse a causa.

