Scaroni firma la tripletta italiana nella sedicesima tappa Giro d’Italia 2025 Del Toro sempre in rosa

Prima vittoria italiana al Giro d'Italia 2025. Christian Scaroni fa sua la sedicesima tappa tutta di montagna, da Piazzola Brenta a San Valentino di 203 km, tagliando il traguardo insieme al suo compagno di squadra Lorenzo Fortunato. Completa il podio l'altro azzurro Giulio Pellizzari. Cambia la classifica generale con il ritiro di Roglic e il crollo di Ayuso, ma soprattutto in balzo in avanti di Richard Carapaz che ha staccato gli altri big e avvicinato la maglia rosa Del Toro. SEDICESIMA TAPPA GIRO D'ITALIA 2026: TRIONFA SCARONI Ventiquattro corridori aggrediscono subito la tappa odierna: Wout Van Aert, Darren Rafferty, Xavier Azparren, Lorenzo Germani, Josef Cerny, Jon Barrenetxea, Simon Guglielmi, Pello Bilbao, Sylvain Moniquet, Dries De Bondt, David Gaudu, Kim Heiduk, Simone Petrilli, Gjis Leemreize, Davide e Mattia Bais, Yannis Voisard, Luca Covilli, Alessio Martinelli, Lorenzo Fortunato, Fausto Masnada e Christian Scaroni...

SCARONI vince e sblocca l'Italia, tripletta AZZURRA! | Giro d'Italia 2025 Tappa 16 | Rivivi l'arrivo