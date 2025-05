Scandone Avellino ingresso libero per il match contro Monopoli

In vista della gara 2 della semifinale play off del campionato di serie B Interregionale, l’ASD Felice Scandone Avellino offre un'importante opportunità ai suoi tifosi: l’ingresso libero per il match contro la Manelli Basket Monopoli di mercoledì 28 maggio alle ore 20 al Pala Del Mauro. Un'occasione da non perdere per sostenere la squadra in un momento cruciale della sua stagione.

In occasione del match casalingo di mercoledì 28 maggio alle ore 20 contro la Manelli Basket Monopoli, valido per la gara 2 della semifinale play off del campionato di serie B Interregionale, l’ASD Felice Scandone Avellino annuncia che l’ingresso al Pala Del Mauro sarà libero. Tutti i... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Scandone Avellino, ingresso libero per il match contro Monopoli

Se ne parla anche su altri siti

Scandone Avellino, i lupacchiotti dell'under 13 sono campioni regionali; Scandone Avellino infinita, ora nulla è impossibile per i lupi; Serie B interregionale, ecco le semifinaliste!; Scandone Avellino, i lupacchiotti dell'under 13 sono campioni regionali. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Felice Scandone, contro Angri indetto l’ingresso libero - La Felice Scandone Avellino annuncia con entusiasmo che l'ingresso per Gara 2 dei quarti di finale dei play-off contro la Pallacanestro Angri, in programma mercoledì 14 alle ore 20.00 al PalaDelMauro, ... 🔗Si legge su msn.com

Scandone Avellino VS Pallacanestro Angri - L’A.S.D. Felice Scandone Avellino annuncia con entusiasmo che l’ingresso per Gara 2 dei quarti ... 14 alle ore 20.00 al PalaDelMauro, sarà libero. Questa decisione nasce dalla volontà ... 🔗Lo riporta irpinia24.it

Scandone, Iannicelli: "Contro Reggio Calabria per confermarci, sarà una partita tosta" - Il coach della Scandone Avellino, Fabio Iannicelli, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro Reggio Calabria: "Dopo la vittoria di Matera finalmente ci siamo qualificati per ... 🔗Scrive msn.com

Basket: ingresso libero per Avellino - Reggio Emilia