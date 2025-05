Scandalo sui congedi per malattia | in un anno 25 078 dipendenti pubblici avrebbero richiesto permessi per malattia e successivamente viaggiato all’estero per vacanza Succede in Cile

Un nuovo scandalo scuote il Cile, rivelando che oltre 25.000 dipendenti pubblici hanno chiesto congedi per malattia mentre viaggiavano all'estero. La situazione si è intensificata a Pemuco, dove i primari dell'unico centro sanitario sono risultati assenti, alcuni di loro prolungando il congedo per malattia. Questo episodio solleva interrogativi sul sistema di permessi e sulla responsabilità dei funzionari pubblici.

Il Comune di Pemuco, situato nel sud del Cile, ha reso noto che tutti i primari dell’unico centro sanitario locale risultavano assenti dal lavoro. Di questi, cinque avevano concordato un’estensione del proprio congedo retribuito per malattia. L’episodio ha attirato particolare attenzione per la gravità del disservizio, essendo il centro l’unico punto di riferimento sanitario per la popolazione della zona. L'articolo Scandalo sui congedi per malattia: in un anno 25.078 dipendenti pubblici avrebbero richiesto permessi per malattia e successivamente viaggiato all’estero per vacanza. Succede in Cile ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

