Scalea presidente del seggio indagata | ritrovate schede elettorali nella sua borsa

Un'inaspettata scoperta ha scosso le elezioni comunali a Scalea, dove la presidente del seggio è stata indagata dopo il ritrovamento di schede elettorali scomparse nella sua borsa. La notizia, che ha circolato rapidamente a Cosenza, ha sollevato interrogativi sulla regolarità del processo elettorale, già turbato da un episodio di sparizione di documenti cruciali durante la serata di sabato.

La notizia delle schede elettorali sparite aveva fatto il giro di Cosenza. A Scalea, chiamata a eleggere il nuovo sindaco, due schede elettorali e un timbro erano spariti durante la serata di sabato. Immediatamente si era mosso chi di dovere, ritrovandole nella borsa della presidente del seggio. Il timbro invece era nell'abitazione della donna. La lista Scalea Oltre aveva subito reso noto di aver informato della vicenda la Prefettura di Cosenza, il commissario prefettizio di Scalea e la Corte d'appello di Catanzaro. "In qualità di candidato a sindaco - aveva sostenuto Giacomo Perrotta, capolista di Scalea Oltre e sindaco uscente sfiduciato a pochi mesi dalla conclusione del mandato - prima dell'inizio dello spoglio, chiederò ai presidenti dei seggi di verificare durante le operazioni di assegnazione dei voti ogni timbro presente su ogni singola scheda e di verbalizzare eventuali anomalie"...

