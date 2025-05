Scala nomina saltata | Gatti dà forfait E Chailly si congeda con due kolossal

La Scala di Milano segna un cambiamento inatteso: Daniele Gatti rinuncia a tutti i suoi impegni, inclusa l'attesa direzione dell'opera "Pelléas et Mélisande" di Debussy nel 2026. In seguito a questa decisione, il maestro Maxime Pascal prenderà il suo posto. Gatti saluta l'orchestra milanese con due ultime performance straordinarie, lasciando un vuoto significativo nella prestigiosa istituzione musicale.

Il passo indietro era sin troppo prevedibile. E alla fine è arrivato. Daniele Gatti ha cancellato tutti i prossimi impegni in calendario alla Scala, compresi quelli con la Filarmonica: non salirà sul podio nel 2026 per l’attesissima opera Pelléas et Mélisande di Claude Debussy (ci sarà Maxime Pascal al suo posto), che segnerà il debutto al Piermarini del regista Romeo Castellucci. La decisione del maestro milanese non può non essere la diretta conseguenza della scelta del neo sovrintendente Fortunato Ortombina di nominare il sudcoreano Myung-Whun Chung come successore di Riccardo Chailly per la carica di direttore musicale... 🔗 Leggi su Quotidiano.net