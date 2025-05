scadenze fiscali 31 maggio 2025 slitta l ottava rata della rottamazione quater

Il 31 maggio 2025 segna una data importante nel calendario fiscale, con il rinvio dell'ottava rata della rottamazione quater. Questo slittamento offre ai contribuenti qualche giorno extra per effettuare il versamento. Inoltre, il mese si chiude con scadenze significative riguardanti i pagamenti dei contributi per i dirigenti delle aziende iscritte al Fondo assistenza sanitaria, sotto l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate.

