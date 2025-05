Scacchi che trionfi | Arina si è classificata prima

Quest'anno, gli alunni delle prime hanno avuto l'opportunità di esplorare il mondo del coding e della robotica in un coinvolgente laboratorio tenuto dai professori Massimo Santinelli e Claudio Mosca. Tra arte, letteratura e tecnologia, gli studenti si sono cimentati anche negli scacchi, con Arina che ha trionfato, dimostrando così che la creatività e il pensiero critico si intrecciano in modo avvincente.

Arte, letteratura ma anche coding, informatica, tecnologia e.scacchi! Quest’anno noi alunni delle prime abbiamo potuto partecipare il martedì ad un laboratorio di Coding e Robotica, tenuto dai professori di Tecnologia Massimo Santinelli e di Matematica Claudio Mosca. Il termine coding significa "codifica", si riferisce alla programmazione e introduce ai concetti fondamentali dell’informatica in modo semplice e divertente, utile per sviluppare il pensiero computazionale. Abbiamo creato due videogiochi, con protagonisti un gatto e un insetto che dovevano fare un percorso. Abbiamo anche assemblato un lego robotico che poi collegato al computer si è mosso e ha compiuto diverse azioni! Che dire poi dei nostri amici della primaria? Sono campioni di scacchi! Il nostro istituto ha partecipato con la squadra maschile e femminile, con il prezioso supporto dell’istruttore federale Roberto Terenzi alla manifestazione finale del Trofeo Scacchi Scuola, dall’11 al 14 maggio in Abruzzo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it