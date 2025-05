Sbanda con l’auto mentre va a scuola e uccide un passante Chi era la vittima

Tragedia a Cortona, dove un incidente stradale ha portato alla morte di un uomo. Edmond Gjoci, 39 anni, giardiniere residente a Tuoro sul Trasimeno, è stato travolto da un'auto mentre si recava al lavoro. L'incidente è avvenuto sulla Sr71, lasciando la comunità in lutto per la perdita di una persona stimata e rispettata.

Cortona, 27 maggio 2025 – Si chiamava Edmond Gjoci, aveva 39 anni e viveva In Umbria, a Tuoro sul Trasimeno, l’uomo che questa mattina è stato travolto e ucciso da un’auto sulla Sr71. Faceva il giardiniere e come ogni mattina era andato al lavoro. A Riccio, una piccola frazione nel comune di Cortona, a confine con Castiglione del Lago, stava aspettando un passaggio: non aveva la patente e li si era fatto lasciare da un amico: una Lancia Y lo ha investito e ucciso senza lasciargli scampo. Alla guida dell’auto c’era un ragazzo di 19 anni, studente all’ultimo anno delle superiori, che da Terontola era diretto verso Cortona... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sbanda con l’auto mentre va a scuola e uccide un passante. Chi era la vittima

