Satnam Singh il proprietario di casa del bracciante morto | Boccheggiava era agonizzante

L'incidente tragico di un bracciante agricolo indiano di 31 anni ha messo in luce le condizioni precarie in cui lavorano molti migranti. Satnam Singh, il proprietario di casa che lo ospitava, ha descritto le agghiaccianti condizioni in cui versa l'uomo, sottolineando le cicatrici e l’amputazione che testimoniano un grave incidente sul lavoro. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e i diritti dei lavoratori nel settore agricolo.

“ Boccheggiava, era agonizzante. Aveva il braccio amputato e tagli in tutto il corpo “. Così ha descritto le condizioni di Satnam Singh il proprietario di casa che per un anno e mezzo ha ospitato la compagna e il bracciante agricolo indiano di 31 anni, deceduto dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto nel giugno 2024 nelle campagne di Cisterna di Latina. La testimonianza è stata resa oggi davanti la Corte d’Assise del Tribunale di Latina, nel processo con rito immediato a carico di Antonello Lovato, titolare dell’azienda agricola dove lavorava Singh, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Satnam Singh, il proprietario di casa del bracciante morto: “Boccheggiava, era agonizzante”

