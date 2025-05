Satnam era agonizzante Lovato mi disse che si era tagliato e non era in regola

Nell'aula di tribunale, il proprietario di un appartamento a Castelverde, Cisterna, ha raccontato momenti drammatici di un incidente tragico. Le parole di Lovato, che riferivano del giovane Satnam agonizzante, hanno rievocato un senso di disperazione e impotenza, mentre Soni, in preda al panico, chiedeva aiuto per un ragazzo non più cosciente, evidenziando la gravità della situazione.

"Ho sentito Soni urlare e chiedere un'ambulanza, piangeva disperata. Accarezzava Satnam, che era agonizzante e boccheggiava, non era più cosciente". A parlare, nell'aula di tribunale, è stato il proprietario del piccolo appartamento nella frazione di Castelverde, a Cisterna, in cui vivevano... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - "Satnam era agonizzante. Lovato mi disse che si era tagliato e non era in regola"

Su questo argomento da altre fonti

"Satnam era agonizzante. Lovato mi disse che si era tagliato e non era in regola" - In tribunale la testimonianza di cinque carabinieri che hanno avviato le prime indagini sulla tragica morte del lavoratore agricolo e quella del proprietario dell'abitazione in cui la vittima viveva c ... 🔗Segnala latinatoday.it

Latina, processo per la morte di Satnam. Parla l'imputato Antonello Lovato: «Oltre Soni, risarcirò gli altri familiari» - Aperto un libretto per dare i soldi alla vedova, ora Lovato farà lo stesso con gli altri parenti . «Già versato quanto guadagnato lavorando in carcere» ... 🔗roma.corriere.it scrive

Processo per la morte di Satnam Singh a Latina, testimonianze e dettagli dall’udienza in corte d’assise - Il processo per la morte di Satnam Singh a Cisterna di Latina prosegue in Corte d’Assise con le dichiarazioni di Antonello Lovato, testimonianze dei carabinieri e del proprietario della casa a Castelv ... 🔗Riporta gaeta.it