Sarri è pronto a tornare in pista? Per l’ex Juve si profila una clamorosa opportunità | tornerebbe ad allenare quella squadra! L’indiscrezione

L'ex allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, è pronto a tornare in pista e potrebbe avere una clamorosa opportunità in Serie A. Secondo indiscrezioni, la Lazio starebbe pensando di richiamarlo per guidare la sua panchina. Scopriamo i dettagli di questa possibile nuova avventura per Sarri.

Sarri può tornare ad allenare in Serie A! L’ex tecnico della Juventus sarebbe uno dei nomi su cui spinge particolarmente quel club in cui è già stato. Stando a quanto emerge sulle colonne de Il Messaggero, l’obiettivo della Lazio sarebbe affidare la panchina biancoceleste nuovamente a Maurizio Sarri. Infatti, secondo quanto asserito dal quotidiano, il DS Fabiani starebbe provando a persuadere il presidente a tornare sui suoi passi per aprire una seconda collaborazione lavorativa con l’ex Juve. Staremo a vedere quale sarà la decisione del presidente. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri è pronto a tornare in pista? Per l’ex Juve si profila una clamorosa opportunità: tornerebbe ad allenare quella squadra! L’indiscrezione

