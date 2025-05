Sarri che coda per lui! In Serie A ci sono almeno tre club che fanno al caso suo Nel frattempo spunta un retroscena su quella società | la rivelazione sull’ex Juve!

Maurizio Sarri torna al centro delle discussioni sul futuro delle panchine in Serie A, con almeno tre club interessati a lui. Nel frattempo, emergono retroscena su una società rivale che potrebbero influenzare le sue scelte. Alfredo Pedullà analizza la situazione e le possibili destinazioni per l'ex allenatore della Juventus. Scopriamo insieme le ultime novità su questo intrigante scenario.

Sarri può essere una soluzione per tre club di Serie A! E, nel frattempo, emerge un retroscena su quel club rivale: le ultime. Il nome di Maurizio Sarri potrebbe tornare utile per diverse panchine di Serie A. Ne è sicuro Alfredo Pedullà, il quale fa il punto sul futuro dell’ex allenatore della Juve su X. Al di là della clamorosa indiscrezione che lo riporterebbe sulla panchina della Lazio, ci sono altre due squadre potenzialmente interessate: l’Atalanta e il Milan, che resta sullo sfondo. Chi non è più una pretendente per Sarri è il Torino, che lo aveva cercato l’anno scorso. Tuttavia, non c’erano margini per approfondire eventuali discorsi... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri, che coda per lui! In Serie A ci sono almeno tre club che fanno al caso suo. Nel frattempo spunta un retroscena su quella società: la rivelazione sull’ex Juve!

