Sarà Arnaldi-Cobolli al Roland Garros! Un derby spettacolo con implicazioni di ranking e Zverev come ‘premio’

Un attesissimo derby italiano illuminerà il secondo turno del Roland Garros 2025, con Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi pronti a sfidarsi. Questo incontro non solo promette spettacolo, ma avrà anche importanti ripercussioni sul ranking dei due giocatori. Superare il turno sarebbe un traguardo significativo, aprendo la strada a ulteriori opportunità nel torneo, con Zverev, potenzialmente, in arrivo come premio.