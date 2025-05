Sapevi che in questa cittadina californiana serve un permesso speciale per indossare i tacchi alti? Ecco il motivo

In una piccola cittadina californiana, indossare tacchi alti può richiedere un permesso speciale. Carmel-by-the-Sea, famosa per il suo fascino costiero, ha introdotto un’ordinanza unica nel suo genere per limitare l'uso di scarpe eccessivamente alte. Scopriamo insieme il motivo di questa singolare legislazione e l'impatto sulla vita quotidiana dei suoi residenti e visitatori.

C 'è un angolo della California dove le scarpe con il tacco non sono solo una questione di stile, ma di legalità. Carmel-by-the-Sea, pittoresca cittadina affacciata sull'oceano, ha deciso molti anni fa di mettere un freno – letteralmente – alla moda con un'ordinanza che vieta i tacchi troppo alti e troppo sottili. Una regola che ha il sapore di leggenda metropolitana, ma che è invece scritta nero su bianco nel codice municipale. Il motivo? Le radici degli alberi. Ma andiamo con ordine.

