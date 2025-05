Sant’Anna di Pisa e San Raffaele fanno ricamminare un paraplegico | attraverso la neurostimolazione

Un team di medici del San Raffaele di Milano e della Scuola Sant'Anna di Pisa ha realizzato un'innovazione straordinaria: grazie alla neurostimolazione, Andrea, un giovane paraplegico, ha riacquistato la mobilità dopo anni di immobilità a causa di un incidente sportivo. Questo articolo esplora il percorso che ha portato a questo incredibile traguardo, definito un vero e proprio miracolo della medicina moderna.

Un miracolo ottenuto insieme: dai medici del San Raffaele di Milano e dalla Scuola Sant'Anna di Pisa. Qual è il miracolo? Quattro anni fa Andrea, 33 anni, aveva perso l'uso delle gambe per colpa di un incidente sportivo che gli aveva causato una severa lesione midollare. Oggi Andrea ha ripreso a camminare grazie alla neurostimolazione elettrica epidurale L'articolo Sant’Anna di Pisa e San Raffaele fanno ricamminare un paraplegico: attraverso la neurostimolazione proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sant’Anna di Pisa e San Raffaele fanno ricamminare un paraplegico: attraverso la neurostimolazione

