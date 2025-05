Sansepolcro novità per sfalci e potature del verde privato Ecco cosa cambia

A Sansepolcro, nuove normative riguardano sfalci e potature del verde privato, in linea con il progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti. Le regole di conferimento nel cassonetto marrone, dedicato alla frazione organica, sono state aggiornate, limitando l'uso ai soli avanzi di cibo, scarti di cucina e fiori, per migliorare la gestione dei rifiuti in città.