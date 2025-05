SANITÀ Un buco di 195 milioni Spesa record oltre 12 miliardi

L'Emilia-Romagna si trova di fronte a un deficit di quasi 195 milioni nei bilanci delle sue Aziende sanitarie per il 2024, con una spesa record che supera i 12 miliardi. L'assessore regionale Massimo Fabi lancia l'allerta: senza un incremento dei fondi statali, la sostenibilità del servizio sanitario pubblico è compromessa. La situazione richiede un immediato intervento per garantire la qualità delle prestazioni sanitarie nella regione.

Quasi 195 milioni di buco nei bilanci delle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna nel 2024. Il dato definitivo è stato fornito in commissione dall'assessore regionale Massimo Fabi. Il quale conferma: senza un aumento dei fondi statali, lo stesso servizio sanitario pubblico è a rischio. Comunque, per correre ai ripari, la Regione assegnerà a ciascuna azienda i contributi necessari per ripianare le perdite: 188 milioni dal bilancio finanziario 2025-2027 e 9,4 milioni dal fondo spese impreviste. Il buco è generato dall'aumento dei costi, che nel 2024 hanno registrato l'apice, con oltre 12 miliardi di euro, superiori anche rispetto agli anni del Covid...

