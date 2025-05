Sanità la Regione coprirà i disavanzi Pestelli FdI | Manca una visione reale di politica sanitaria

L'articolo mette in luce le preoccupazioni di Pestelli di FdI riguardo alla gestione della sanità in Emilia Romagna. Nonostante l'impegno della regione a coprire i disavanzi, emerge una mancanza di una visione strategica nella politica sanitaria. I cittadini pagano il prezzo di questa cattiva amministrazione, sia attraverso l’aumento della pressione fiscale sia con un servizio sanitario sempre più carente.

“Ormai è sempre più evidente: a pagare la cattiva gestione amministrativa delle Ausl dell'Emilia Romagna sono i cittadini, sia sul piano economico, attraverso gli aumenti di pressione fiscale dell'ultima manovra di bilancio, che dal punto di vista sociale, con un servizio che si allontana sempre... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Sanità, la Regione coprirà i disavanzi. Pestelli (FdI): "Manca una visione reale di politica sanitaria"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sanità, la Regione coprirà i disavanzi. Pestelli (FdI): Manca una visione reale di politica sanitaria; Passa in consiglio regionale la manovra per coprire il disavanzo delle Asl abruzzesi, ma c'è lo spettro della super tassa; EMILIA-ROMAGNA: Sanità, disavanzo di 195 milioni, copre la Regione; Bilanci Ausl in rosso, la Regione copre il buco. 🔗Su questo argomento da altre fonti