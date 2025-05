Sanità De Luca all' attacco | Chirurghi fanno visite in Campania e poi operano al Nord

Nel contesto dell'assistenza sanitaria in Campania, De Luca critica i chirurghi che, dopo aver effettuato visite nella regione, operano al Nord. In vista degli Stati generali sulla Prevenzione a Napoli, il governatore esprime scetticismo riguardo alle iniziative nazionali, dichiarando l’intenzione di partecipare con determinazione, sostenendo l'impegno verso i cittadini e mettendo in evidenza le problematiche locali.

"Avremo a metà giugno a Napoli un'iniziativa del ministero della Salute, gli Stati generali sulla Prevenzione. Noi siamo sempre malpensanti quando si fanno iniziative nazionali per fare propaganda politica, ma saremo presenti e armati. Perché abbiamo lavorato con rispetto per i cittadini in un...

