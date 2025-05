Sandro Giacobbe a La Volta Buona il tumore e la chemio | Sto lottando Balivo commossa

In un toccante episodio di "La Volta Buona", Sandro Giacobbe ha condiviso la sua lotta contro il tumore, toccando il cuore della conduttrice Caterina Balivo. Con la moglie Marina Peroni al suo fianco, il cantautore ha aperto un varco nelle sue emozioni, offrendo un'importante riflessione sulla resilienza e la speranza di fronte alla malattia.

Un pomeriggio denso di emozioni, quello vissuto a La Volta Buona. Emozioni che hanno toccato in primis la padrona di casa, Caterina Balivo, commossa di fronte al racconto di Sandro Giacobbe e della amata moglie Marina Peroni. Il cantautore è tornato a parlare del tumore contro cui sta lottando ormai da anni e per il quale ha dovuto intraprendere un difficile percorso di chemioterapia. Un periodo che non ha mai fatto vacillare l’amore che li unisce e che, anzi, è diventato più solido che mai. La diagnosi e la lunga battaglia contro il tumore. Avevano in programma un viaggio in Repubblica Dominicana, di quelli che sogni da una vita e ai quali mai vorresti rinunciare... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sandro Giacobbe a La Volta Buona, il tumore e la chemio: “Sto lottando”. Balivo commossa

Sandro Giacobbe e la moglie: uniti nella lotta alla malattia - La Volta Buona 27/05/2025